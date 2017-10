Groep D: Servië bereikt WK, Ierland geeft Wales enorme dreun

22:41 – Servië kan de trip naar Rusland boeken. Het Balkanland heeft kwalificatiegroep D gewonnen dankzij een minimale zege op Georgië (1-0). Ierland mag het WK via de play-offs zien te bereiken. The Boys in Green wonnen maandag knap bij buurland Wales (0-1), dat ook volop in de race was. Moldavië - Oostenrijk, een duel om des keizers baard, werd een prooi voor de gasten (0-1).



Servië - Georgië 1-0

Achteraf had een gelijkspel van Servië ook volstaan voor de eerste plaats. Om voor rust in de Servische harten te zorgen was de goal van invaller Aleksandar Prijovic een kwartier voor het eindsignaal zeer welkom. De eerste helft kwam de thuisploeg tot weinig mogelijkheden, maar kwam het na rust sterker voor de dag met de bevrijdende 1-0 tot gevolg.



Wales - Ierland

Zonder de geblesseerde sterspeler Gareth Bale staat Wales met lege handen. Voor de clash met buurland Ierland had de EK-verrassing van twee jaar geleden het bereiken van de play-offs in eigen hand, en was er de mogelijkheid voor directe kwalificatie. Maar Ierland bezorgde Wales een enorme kater. In het spannende duel schoot James McClean, nadat Hal Robson-Kanu van Wales een goede kopbal gekeerd zag worden, tien minuten na rust het enige doelpunt tegen de touwen.