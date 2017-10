Groep I: IJsland schrijft historie, Kroatië naar play-offs

22:42 – IJsland heeft zich voor het eerst in de historie gekwalificeerd voor het WK. De ploeg van bondscoach Heimir Hallgrimsson klopte maandag in Reykjavik hekkensluiter Kosovo (2-0). Kroatië gaat de play-offs in, na de 0-2 zege bij naaste concurrent Oekraïne. In groep I hielden Finland en Turkije elkaar in evenwicht (2-2). Beide landen waren al uitgeschakeld voor het WK.



IJsland - Kosovo 2-0

Gylfi Sigurdsson maakte vijf minuten voor rust de belangrijke 1-0 voor IJsland. De 28-jarige middenvelder van Everton werkte zich in het strafschopgebied door de defensie van Kosovo en passeerde doelman Samir Ujkani. Johann Berg Gudmundssoon, ex-speler van AZ, gooide de wedstrijd in de tweede helft definitief in het slot. Het is voor de eerste keer dat IJsland zich meldt op een WK. Twee jaar geleden debuteerde het land al op het EK, waar het gelijk een van de verrassingen was.





Oekraïne en Kroatië moesten beide winnen om zeker te zijn van play-offs. Dat ticket gaat naar de Kroaten, die vorige week de koppositie nog verspeelden aan IJsland en daarom bondscoach Ante Cacic ontsloegen. Onder leiding van Zlatko Cacic zegevierde het Balkanland in Kiev, waar Oekraïne in de eerste helft de bovenliggende partij was. Met twee doelpunten na rust was Andrej Kramaric de grote man.