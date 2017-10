Groep G: uitgespeeld Spanje en Italië boeken minimale zege

22:57 – Spanje en Italië hebben in groep G de WK-kwalificatie winnend afgesloten. In deze poule waren alle kaarten al geschud. De Spanjaarden zijn zeker van het WK, Italië moet dit via de play-offs zien te bereiken. Beide grootmachten boekten maandag een minimale zege. Daarnaast won Macedonië eenvoudig van Liechtenstein (4-0).



Israël - Spanje 0-1

Het duel in Haifa stond in het teken van de honderdste interland van Sergio Busquets. De middenvelder van Spanje had een basisplaats gekregen van bondscoach Julen Lopetegui, die besloot voor een B-ploeg te kiezen. Spanje had de beste mogelijkheden, maar viel het enige doelpunt pas een kwartier voor tijd. Asier Illarramendi schoot de bal van ver mooi in de kruising. Het was zijn eerste doelpunt voor de Spaanse ploeg.





In Albanië wilde Italië zich revancheren op het teleurstellende gelijkspel van vorige week tegen Macedonië (1-1). Van harte ging dat niet. De start was stroperig en werd er in de eerste helft ook niet gescoord. Wel had Italië twee penalty's kunnen krijgen. Antonio Candreva voorkwam in het laatste kwartier van de wedstrijd een nieuwe domper. Bij de tweede paal werkte hij een voorzet van Leonardo Spinazzola in het doel.