Welke landen melden zich in play-offs voor WK-ticket?

9 oktober 2017 – Slowakije is het haasje van alle nummers twee in de Europese WK-kwalificatie. Uit de negen groepen melden zich acht landen volgende maand in de play-offs. Maandag werd duidelijk dat Slowakije buiten de boot valt, ook al komen de landen uit poule A, B en H dinsdag nog in actie.



De Slowaken kwamen zondag na hun winst op Malta in de wachtkamer te zitten, en keken maandag naar de verrichtingen van Oekraïne - Kroatië en Wales - Ierland. Eén van die wedstrijden had in een gelijkspel moeten eindigen, wilde Slowakije zich op mogen maken voor de play-offs.



Maar Kroatië zegevierde in Kiev (0-2), en Ierland won op bezoek bij hun buurland (0-1). De gegadigden voor de play-offs uit de poules die nog in actie moeten komen, hebben allemaal al meer punten dan Slowakije. Het betekent dat we Marek Hamsik en consorten komende zomer niet terug zien in Rusland.



Welke landen staan sowieso in de play-offs voor het WK?

- Italië

- Denemarken

- Kroatië

- Noord-Ierland

- Ierland



Welke landen kunnen daar dinsdag bijkomen?

- Groep A: Zweden, Frankrijk of - bij een enorm wonder - Nederland; normaalgesproken speelt Zweden de play-offs. Stiekem hopen de Scandinaviërs op een fout van Frankrijk tegen Wit-Rusland. Dan zouden Les Bleus de play-offs in moeten. In theorie maakt Oranje ook kans. Het Nederlands elftal moet, zoals bekend, met zeven doelpunten verschil winnen Zweden en daar houdt niemand rekening mee.



- Groep B: Portugal of Zwitserland; de landen staan tegenover elkaar in Lissabon. Wie wint, plaatst zich voor het WK. Bij een gelijkspel kan Zwitserland ook feestvieren. De ander is veroordeeld tot de play-offs.



- Groep H: Griekenland of Bosnië-Herzegovina; officieus staat Griekenland in de play-offs. Het puntloze Gibraltar komt naar Pireaus, en dat mag geen enkel probleem zijn. Bosnië komt pas in de picture als de voormalig Europees kampioen gaat lopen knoeien.