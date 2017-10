Lozano keert met blessure aan elleboog terug bij PSV

7:50 – Hirving Lozano doet vannacht (Nederlandse tijd) niet mee met Mexico aan de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Honduras. De aanvaller keert vanwege een elleboogblessure vervroegd terug bij PSV.



Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Lozano is en hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. De 22-jarige speler liep de kwetsuur op tijdens een training na het met 3-1 gewonnen kwalificatieduel met Trinidad & Tobago. Daarin kwam Lozano tot scoren voor zijn land, dat al zeker is van WK-deelname.



Lozano scoorde dit seizoen zes keer voor PSV in de Eredivisie. De koploper bezoekt zondag VVV-Venlo.