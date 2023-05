'Feyenoord heeft derde zomeraanwinst op de korrel: transfervrije Belg van Brighton & Hove Albion'

Feyenoord heeft de transfervrije Belg Antef Tsoungui op de korrel. De linksbenige centrale verdediger heeft een aflopende verbintenis bij Brighton & Hove Albion en kan volgens 1908 ‘op korte termijn’ richting De Kuip komen. Het idee is dat hij in het eerste seizoen uitgeleend gaat worden aan een satellietclub, waarmee hij niet in het eerste seizoen al een rol van betekenis kan spelen in het eerste team.

Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt werden al gepresenteerd door de landskampioen van Nederland, maar de Belgische jeugdinternational Tsoungui kan mogelijk de derde aankoop worden. De linksbenige centrale verdediger komt uit de jeugdopleiding van Chelsea en maakte in 2018 de overstap naar Brighton & Hove Albion. Voor die club speelde hij eenmaal in de hoofdmacht en werd eerder uitgeleend aan Lommel SK: daar kwam hij tot vijf optredens.



Feyenoord heeft de verdediger gespot tijdens Premier League International Cup duel van Brighton O21, dat destijds won van het O21-team van de Rotterdammers. 'Die toekomst ligt mogelijk bij Feyenoord, wat zijn kans schoon ziet om toe te slaan op de transfervrije markt', schrijft het doorgaans goed ingevoerde medium wat Feyenoord betreft. De kans dat hij zijn contract nog gaat verlengen bij de Engelse club, lijkt in elk geval erg klein.

Aan de linkerkant van de achterhoede zal Feyenoord nog wel wat moeten doen. Jacob Rasmussen werd gehuurd en zal in principe terugkeren naar zijn eigenlijke werkgever Fiorentina. Met David Háncko heeft trainer Arne Slot derhalve maar één linksbenige centrale verdediger in de selectie. Eerder werd Feyenoord al gelinkt aan Jan Paul van Hecke, die mogelijk ook een aflopend contract heeft bij Brighton & Hove Albion, als zijn optie niet wordt gelicht door de Engelsen.