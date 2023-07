'Jeffrey Bruma kan na vertrek bij Heerenveen tóch in de Eredivisie blijven'

Jeffrey Bruma (31) is komend seizoen mogelijk tóch in de Eredivisie te bewonderen. De 25-voudig Nederlands international speelde afgelopen halfjaar voor sc Heerenveen, maar liep daar uit zijn contract. RKC Waalwijk zou nu een poging wagen om de verdediger transfervrij vast te leggen.

Dat meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn dinsdagmiddag althans op Twitter. "Hij voert momenteel gesprekken met RKC Waalwijk, dat hem graag binnen wil halen", schrijft de journalist. Bruma zou in Waalwijk de zesde aanwinst van deze zomer kunnen worden. Eerder haalde de club onder meer Denilho Cleonise (FC Twente), Jeroen Houwen (Vitesse) en Aaron Meijers (Sparta Rotterdam) als versterkingen voor de selectie van de nieuwe trainer Henk Fraser.

In het shirt van Heerenveen kwam Bruma in de tweede helft van afgelopen seizoen tot veertien wedstrijden: tien in de Eredivisie, twee in de KNVB Beker en twee in de play offs om Europees voetbal. Met de Friezen eindigde hij als achtste in de competitie, een plek boven zijn mogelijke nieuwe werkgever RKC. In het seizoenstoetje was FC Twente vervolgens te sterk, waarmee een einde kwam aan het dienstverband van Bruma in Heerenveen.

Bruma maakte op jonge leeftijd de overstap van de jeugd van Feyenoord naar die van Chelsea. Na huurperiodes bij Leicester City en Hamburger SV vertrok de centrale verdediger in de zomer van 2013 definitief uit Londen; PSV telde 3,5 miljoen euro voor hem neer. Drie jaar later maakte hij voor 11,5 miljoen euro de overstap naar VfL Wolfsburg, maar dat avontuur werd geen groot succes. Na verhuurbeurten aan achtereenvolgens Schalke 04 en FSV Mainz trok Bruma in de zomer van 2021 transfervrij naar het Turkse Kasimpasa, waar hij afgelopen winter uit zijn contract liep, waarna hij opdook in Heerenveen.