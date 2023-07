Xavi Simons bezorgt PSV-fans hoop over langer verblijf met Instagram-story

PSV-middenvelder Xavi Simons heeft de harten van de fans van de Eindhovenaren een beetje op hol doen slaan. Er wordt momenteel volop gespeculeerd over de toekomst van het megatalent, die kan terugkeren bij Paris Saint-Germain. Met een story op Instagram denkt een deel van de achterban van PSV echter dat hij zijn keuze al heeft gemaakt. Via het sociale platform schreef hij bij op zijn story 'Longtimeee', dat door sommigen werd uitgelegd als verklaring aan PSV dat hij zijn contract met vele jaren gaat verlengen.

Dat komt ook omdat alle andere signalen erop wijzen dat de middenvelder bij PSV blijft. Zo kwam FCUpdate-journalist Mounir Boualin vrijdag op basis van bronnen rond PSV en Simons al met het nieuws dat Simons nog minimaal een jaar langer bij PSV wil blijven. Ook kon Noa Lang, de duurste aanwinst ooit van de Eindhovenaren, niet met rugnummer tien spelen komend seizoen, omdat die al vergeven was aan Simons. Als er een sterke indicatie was dat hij zou vertrekken, dan was de keuze voor het rugnummer van Lang wellicht nog even uitgesteld.

Het Eindhovens Dagblad kwam zondag na de geplaatste story van Simons tot dezelfde conclusie: het heeft er alle schijn van dat Simons PSV voorlopig verkiest boven PSG. De gesprekken tussen PSV, de voetballer en zijn zaakwaarnemer verlopen volgens het medium in goede harmonie en zijn gericht op nog een jaar langer in Eindhoven. "Voorzover bekend zijn Paris Saint-Germain en Arsenal nu geen directe gesprekspartner voor een verblijf in seizoen 2023-2024", schrijft het ED, dat wel een slag om de arm neemt en weet dat het nog niet helemaal in beton gegoten ligt.

"Het ziet er voor PSV in de casus-Simons dus zeker niet slecht uit, maar er zijn nog een paar behoorlijke knopen door te hakken bij de onderhandelingen. De Eindhovense club moet namelijk niet alleen flink in de buidel tasten om hem aan boord te houden, maar ook een aantal concessies doen aangaande de mogelijke toekomstige transferopbrengst", aldus de regionale krant. "De verwachting is wel dat er voor de start van het wedstrijdseizoen een klap op de zaak is gegeven en waarschijnlijk al eerder."

De kogel is door de kerk, Xavi Simons gaat zijn contract bij #psv voor een longtimeee verlengen 🤩. pic.twitter.com/z5Mft24q7B — Veraatje (@VeraVeraatje) July 9, 2023