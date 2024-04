Robert Maaskant ergert zich kapot aan specifieke actie van supporters: 'Zestienjarige jongens, echt hersenloos'

Robert Maaskant is absoluut geen fan van ‘witte zakdoekjes’ op de tribunes. Voetbalfans doen dit weleens om duidelijk te maken dat ze niet blij zijn met hoe hun club voor de dag komt op het veld. De voormalig trainer van VVV-Venlo kreeg daar in 2019 ook mee te maken. Hij keurt het wapperen van de zakdoekjes af.

“Witte zakdoekjes komen voort uit onmetelijke domheid bij supporters”, vertelt Maaskant tegenover ESPN, waar hij ook als analist fungeert. “Daar heb ik wel wat moeite mee. Het is hersenloos. Het gemak waarmee trainers op deze manier worden aangepakt, vind ik schandalig. Ik ben daar echt fel op”, vervolgt hij.

Volgens Maaskant kunnen supporters helemaal niet weten hoe hard een coach zijn best doet om resultaat te boeken. “Misschien werkt een trainer zich op de achtergrond wel een slag in de rondte en doet hij alle juiste dingen, maar zit het gewoon net even tegen. Rogier Meijer bij NEC en Kees van Wonderen bij SC Heerenveen zijn daar dit seizoen prachtige voorbeelden van”, gaat Maaskant verder. De coaches van NEC en SC Heerenveen stonden dit seizoen al onder druk.

Maaskant oppert dat de zakdoekjes niet serieus genomen moeten worden. “Nog te vaak worden witte zakdoekjes of andere statements opgevat als: nu moeten we iets doen. Dat is natuurlijk gelul. Clubs moeten intern kijken wat er aan de hand is en zich niet laten leiden door jochies van zestien jaar oud, die met twintig bier op met witte zakdoekjes staan te zwaaien. Ik chargeer, maar voor veel supporters is een voetbalwedstrijd gewoon een uitje. Zij staan met een biertje in hun hand, letten amper op het spel en kijken alleen maar naar het resultaat. Dan moet je als club ook minder waarde hechten aan witte zakdoekjes”, besluit de veroordelende Maaskant.

