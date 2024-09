Naomi Veltman meldt zich boos op Instagram na kritiek op echtgenoot Joël

De vrouw van Brighton & Hove Albion-verdediger , Naomi, haalt op Instagram uit naar een aantal Engelse voetbalanalisten die zich kritisch uitspraken over haar man. Veltman was afgelopen zaterdag in het uitduel bij Arsenal betrokken bij twee incidenten die tegenstander een gele kaart - en dus een rode - opleverden.

Vlak voor rust, bij een 1-0 voorsprong in het voordeel van Arsenal, kwam Rice te laat in bij Veltman en toonde scheidsrechter Chris Kavanagh de Engels international zijn eerste, volledig terechte, gele prent. Vijf minuten na rust wilde Veltman een vrije trap snel nemen, maar tikte Rice de bal net voor zijn voeten weg. Kavanagh greep opnieuw naar zijn borstzak en hield de middenvelder zijn tweede gele kaart voor, waardoor Arsenal ruim veertig minuten met tien man verder moest. In ondertal incasseerden The Gunners uiteindelijk de 1-1 van João Pedro, wat ook de eindstand zou betekenen.

Voormalig spits Peter Crouch, tegenwoordig als analist verbonden aan TNT Sports, nam na afloop de rol van Veltman bij de tweede gele kaart voor Rice onder de loep. "Iedereen die heeft gevoetbald begrijpt wat hier gebeurd is, Veltman heeft de scheidsrechter bespeeld", sprak de cultheld van weleer onder meer. Bij diezelfde zender meende co-commentator (en oud-voetballer) Ally McCoist dat juist Veltman had moeten worden weggezonden voor het tweede incident. Ook voormalig Arsenal-middenvelder Ray Parlour sprak op X schande van de beslissing van Kavanagh.

"Analisten op tv zouden verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de verhalen die ze naar buiten brengen", schrijft Naomi Veltman in haar Instagram Stories. "Het is niet alleen onwaar, het brengt spelers en hun families ook nog eens in gevaarlijke situaties", besluit de echtgenote van de verdediger.

🗣️ Joël Veltman’s wife on Instagram: pic.twitter.com/rXXemcHAzL — Brighton Bubble (@BrightonBubble) September 4, 2024 Absolute joke of a decision 🙈🙈 disgrace — Ray Parlour (@RealRomfordPele) August 31, 2024

