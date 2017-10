Wales-spelers vragen bondscoach Coleman om aan te blijven

14:44 – Ondanks het feit dat Wales zich niet heeft geplaatst voor het WK 2018 in Rusland hebben de spelers gevraagd of bondscoach Chris Coleman wil aanblijven als eindverantwoordelijke. Ondanks de teleurstelling hebben ze namelijk nog veel vertrouwen in hun keuzeheer. Dat meldt de BBC.



"Ik heb tijd nodig om na te denken over mijn toekomst", deelde Coleman mede, nadat hem werd gevraagd wat de uitschakeling voor zijn eigen positie betekende. Als het aan de spelers ligt, blijft de man die Wales tijdens het EK 2016 in Frankrijk naar de halve finale (!) leidde dus aan.



Het had er alle schijn van dat Wales zich ook zou plaatsen voor de play-offs om een ticket voor het WK 2018 in Rusland. In de laatste wedstrijd, zonder de geblesseerde superster Gareth Bale, tegen Ierland ging het echter mis. Door een doelpunt van James McClea wonnen de Ieren en daardoor namen zij de tweede plek in de poule over.