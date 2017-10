Losada hoopt dat Argentinië wint: "Maar er heerst veel stress"

15:27 – Argentinië speelt dinsdagnacht de cruciale wedstrijd in de strijd om een WK-ticket tegen Ecuador. Er is een overwinning nodig om in elk geval zeker te zijn dat Lionel Messi en co. niet worden uitgeschakeld. "Er heerst heel veel stress rondom het nationale team", weet Hernan Losada (35).



Dee voormalig speler van sc Heerenveen gaat in op de situatie van zijn geboorteland tegenover Sporza. "Veel mensen zijn voltijd bezig met de nationale ploeg. Radio, televisie, kranten. Die mensen vrezen hun job te verliezen als Argentinië niet naar het WK mag."



Als één van de oorzaken van de slechte uitgangspositie ziet de middenvelder van Beerschot-Wilrijk de bondscoach wissel halverwege de campagne. "Bauza was een heel defensieve bondscoach, nu is er de heel offensieve Sampaoli. De spelers moeten zich constant aanpassen. Dat vergt tijd, maar die is er nu niet."





Zuurstof

Op bezoek bij Ecuador is eigenlijk een zege nodig. Bij een gelijkspel of nederlaag is Argentinië afhankelijk van de wedstrijd Peru-Colombia. "Maar spelen bij Ecuador is een groot nadeel. De hoofdstad Quito ligt op grote hoogte (2800 meter). Ik heb het zelf meegemaakt met Independiente, toen we voor de Copa Libertadores in Quito moesten spelen. Het is verschrikkelijk. Je hebt geen zuurstof en het is supermoeilijk om te herstellen na elke inspanning. Laten we hopen dat Argentinië snel scoort, zodat we niet tot diep in de tweede helft moeten wachten. De manier waarop 'we' winnen doet nu ook niet meer ter zake."



Want uiteindelijk verwacht Losada wel een overwinning van de Argentijnen. "Niemand in Argentinë kan zich voorstellen dat we er niet bij zullen zijn op het WK. Maar toch heerst er onzekerheid. Iedereen verwacht een zege, omdat Ecuador al is uitgeschakeld. Maar iedereen wil natuurlijk tegen het Argentinië van Messi winnen. Ecuador zou bovendien geschiedenis schrijven als zij het land zijn dat Argentinië heeft uitgeschakeld."