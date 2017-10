WK-gastland Rusland weet niet te winnen van Iran

21:13 – Rusland is in een oefeninterland tegen Iran blijven steken op een gelijkspel. Het gastland van het WK van volgend jaar kwam in Kazan niet verder dan een 1-1 remise.



Rusland speelt uiteraard geen kwalificatiecyclus, omdat het als gastland automatisch deelneemt aan het WK van 2018. Zodoende moet de ploeg zich zien te bewijzen in oefenduels. Dinsdag is dat niet echt gelukt, omdat het tegen Iran niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Sardar Azmoun zette Iran na een uur op voorsprong, Dmitri Poloz bepaalde de eindstand vervolgens op 1-1. Iran is volgend jaar ook present op het WK. AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh begon in de basis, Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen was bankzitter.



Ondertussen bleef Japan steken op een spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Haiti. Yuki Kobayashi van Heerenveen deed 56 minuten mee.