Icoon Robben stopt na 96 wedstrijden als speler van Oranje

22:50 – Er komt een einde aan een tijdperk: Arjen Robben stopt als international van het Nederlands elftal. Dat heeft de aanvoerder van Oranje laten weten na de 2-0 zege op Zweden, waarin hij al de indruk maakte dat hij zijn afscheidsduel speelde. Robben heeft 96 interlands (37 goals) voor Oranje gespeeld. "Ik denk dat het een goed moment is om het stokje over te geven", sprak de aanvoerder na zijn laatste interland.



Robben maakte tegen Zweden een ijverige indruk, scoorde twee keer en werd door de fans toegejuicht. "Ik heb wel genoten van deze avond", waren zijn eerste woorden tegenover de NOS. "Het was een bijzondere avond. Moeilijk, want je speelt toch nog ergens om ondanks dat bijna onmogelijk is. Het ging niet om mij, maar je weet zelf in je hoofd dat het de laatste kan zijn. Ik had het voor de wedstrijd heel moeilijk. Je beseft dat alles de laatste keer is, bijvoorbeeld het Wilhelmus en het veld betreden", aldus Robben, die tijdens het volkslied een traantje liet lopen.



In het thuisduel met Zweden was Robben de grote smaakmaker bij Oranje. "Ik zat er lekker in en ik speelde zoals ik ben, precies zoals ik in die veertien jaar heb laten zien in Oranje. Normaal gesproken is dit een mooi scenario van de laatste wedstrijd, het leek op het verhaal van Dirk Kuyt. Alleen werd hij kampioen en gaan wij niet naar het WK. Maar dat wist je natuurlijk al van te voren. Toch moet ik de ploeg een groot compliment maken over hoe we ons gepresenteerd hebben, want dit is niet makkelijk. Zweden is er helemaal niet aan te pas gekomen. Dit is het Nederlands elftal, dit is hoe we ons moeten laten zien", sprak Robben met gebroken stem. "We missen weer een groot toernooi en dat is heel moeilijk. Het heeft niet meegezeten in de kwalificatie, maar dat telt al niet meer."



In zijn keuze om te stoppen als international is Robben niet over één nacht ijs gegaan."Ik dacht al heel lang na. Ik was hier al een tijd mee bezig en heb al eens eerder gedacht aan stoppen. Dat heb ik toen niet gedaan en daar heb ik geen spijt van. Nu wilde wik deze reeks afmaken en het is een feit dat ik inmiddels 33 ben. Als het EK begint ben ik 36. Ik speel nu nog bij een topclub en dat wil ik lang volhouden. Mijn keuze is nu dat ik me daar vol op wil concentreren. Ik denk dat het een goed moment is om het stokje over te geven."