Lewandowski sluit Europese WK-kwalificatie af als topscorer

0:14 – De laatste duels in de Europese WK-kwalificatie zijn dinsdagavond gespeeld en dus is het tijd om de balans op te maken. Uiteraard moeten de play-offs nog worden afgewerkt, maar we kunnen al wel stellen dat Robert Lewandowski topscorer van de kwalificatiereeks is geworden.



De spits, die met Polen naar het WK gaat, produceerde maar liefst zestien goals in de tien kwalificatiewedstrijden. Cristiano Ronaldo eindigde als nummer twee op die lijst, met één doelpunt minder. De Portugees kon dinsdagavond nog op gelijke hoogte komen met de speler van Bayern München, maar kwam tegen Zwitserland niet tot scoren.



Lewandowski heeft door zijn enorme productie een record in handen gekregen. Hij verbeterde namelijk de prestatie van Predrag Mijatovic, die namens Joegoslavië in de kwalificatie voor het WK van 1998 veertien goals maakte. Opmerkelijk is dat Lewandowski ook al topscorer van de Europese kwalificatie was voor het EK van 2016.