Argentinië door hattrick Messi naar WK, Chili gaat niet

5:11 – Lionel Messi is komende zomer toch op het WK in Rusland te bewonderen. De grote vedette van de Argentijnse ploeg schoot zijn land in de nacht van dinsdag op woensdag eigenhandig naar de mondiale titelstrijd. Met een hattrick tegen Ecuador (1-3 winst) deed het fenomeen van zich spreken. Chili valt door de Argentijnse zege en een 3-0 verlies bij Brazilië buiten de boot.



Argentinië stond al aan de rand van de afgrond en de opdracht om het WK te bereiken werd er alleen maar lastiger op toen Romario Ibarra de Ecuadoranen binnen een minuut al op voorsprong bracht tegen La Albiceleste. Messi nam de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli echter op sleeptouw. Met drie doelpunten bezorgde de sterspeler, die vorig jaar nog even stopte bij de nationale ploeg, zijn land een WK-ticket. De opluchting bij de Argentijnen is groot, aangezien ze sinds 1970 (Mexico) op elk WK aanwezig waren.



De bevrijdende 1-3 van Messi in Ecuador:



Chili ging met 3-0 ten onder en is daardoor niet aanwezig op het WK in Rusland. Paulinho en Gabriel Jesus (tweemaal) lieten het land van spelers als Arturo Vidal en Alexis Sánchez kansloos. Peru en Colombia hielden elkaar ondertussen op een 1-1 gelijkspel. Colombia eindigt daardoor als vierde achter Argentinië, wat goed is voor directe WK-plaatsing. Peru is de nummer vijf en speelt daarom een play-off tegen Nieuw-Zeeland.Uruguay, dat door goals van Luis Suárez (tweemaal), Edinson Cavani en Martin Cáceres met 4-2 van Bolivia won, gaat als nummer twee van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks naar het WK.