Het wordt wederom 'een moeilijke zomer' voor Oranje

9:05 – Het wonder van Amsterdam dat nodig was om het WK in Rusland nog te halen, vond woensdagavond niet plaats in de Johan Cruijff Arena. Het laatste restje hoop tikte met de seconde weg in duel met Zweden. "Het wordt een lange zomer", concludeerde Daley Blind na de definitieve uitschakeling.



Een vroege penalty van Arjen Robben en een snoeiharde pegel van buiten het zestiengebied en de bijbehorende vreugde-uitbarsting, deed het publiek in Amsterdam opveren. Tien, tien, tien werd gescandeerd. Meteen ging de bal weer naar voren. Even hing er iets in de lucht dat rook na een sensatie. "Dan hoop je dat je nóg twee goals kan maken voor de rust", knikt aanvaller Ryan Babel tegenover FCUpdate. "Maar na de pauze waren we uit dat moment. Je valt dan even een kwartier stil. Dan weet je dat het wel heel moeilijk wordt."



Doelman Jasper Cillessen had hetzelfde gevoel. Na Robben's tweede treffer moest er volgens hem in elk geval nog één goal vallen om het geloof in een goed resultaat te behouden. "Al was de hoop pas echt weg na het laatste fluitsignaal. Maar had je voor de pauze de 3-0 gemaakt, was er misschien meer gebeurd. Jammer, want we kregen wel genoeg kansen. Maar we maakten ze gewoon niet."



Het laatste half uur waren de krachten van Oranje, waar in de eerste helft mee gesmeten werd, op. Het besef dat Nederland het tweede grote eindtoernooi op rij moet missen, drong langzaam maar zeker door bij supporters én spelers. "Het wordt een moeilijke zomer", realiseerde Daley Blind, die zijn vijftigste interland speelde, zich. "De teleurstelling over het resultaat overheerst."



Afscheid Robben

Met het duel tegen Zweden is er ook een einde gekomen aan een tijdperk van het Nederlands elftal. Een tijdperk van Arjen Robben en de andere grote spelers die de laatste vijftien jaar de dienst uitmaakten. Blind: "Robben is fantastisch. Maar er zijn vaker internationals gestopt. Dan moeten er nieuwe jongens opstaan."























































Met zijn vijftig interlands is Blind misschien zelf wel een van de mannen die nu op moet staan. "Qua leeftijd en aantal caps wel, ja. Maar ik ben niet het type leider voor de buitenwacht. Je krijgt toch al snel de vergelijking met mijn vader, omdat ik ook op die positie speel. Ik ben een rustige jongen. Ik probeer op mijn manier het team mee te nemen en adviezen te geven aan de jonge jongens."



Ook Babel stond nog stil bij het afscheid van Robben, zijn maatje in de aanval. "Hij is absoluut één van de beste voetballers ooit. Maar hij heeft er lang over nagedacht, dus we moeten zijn beslissing respecteren. Hij wil zich als speler bij zijn club goed blijven voelen. Daar moeten we ons bij neerleggen."



EK 2020

Wat voor het Nederlands elftal rest is over een goed jaar de start van de EK-kwalificatiereeks voor het EURO 2020, dat voor een deel ook in Nederland wordt afgewerkt. De Grote Vier zijn daar zéér vermoedelijk niet meer bij. En welke coach gaat aan dat traject beginnen? Babel: "Advocaat is nog twee wedstrijden bondscoach. Het is afwachten wat er daarna gebeurt. Het is aan de KNVB, de spelers zijn slechts de puzzelstukjes."