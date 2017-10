Zweedse bondscoach Andersson vond duel met Oranje 'bizar'

12:43 – Janne Andersson is tevreden met het resultaat dat Zweden tegen Nederland behaalde. Hoewel zijn ploeg slecht voor de dag kwam, hield het de schade beperkt: 2-0. "We speelden tactisch, maar we waren niet goed genoeg om aan te vallen", oode oefenmeester.



De bondscoach van het Zweedse team toonde zich realistisch. "Ik ben nog nooit zo blij geweest om met 2-0 te verliezen", lachte hij na de wedstrijd. "Dit was een van de gekste wedstrijden die ik ooit heb meegemaakt. Natuurlijk wilden we winnen, maar we raakten steeds de bal kwijt. Dan moesten we alles weer op de verdediging gooien."



Volgens de keuzeheer wilde Zweden wel aanvallen. "Maar aan de bal waren we gewoon niet goed genoeg. Toen we hoorden dat Frankrijk in de rust voorstond tegen Wit-Rusland (bij puntverlies van de Fransen kon Zweden de koppositie nog overnemen, red.), hebben we alles op de verdediging gegooid. In de tweede helft hebben we geen kans meer weggegeven."



Naast de plaatsing voor de play-offs voor het WK in Rusland kreeg Andersson nog meer goed nieuws in Amsterdam. "Op weg naar het stadion hoorde ik dat mijn eerste kleinkind was geboren. Een meisje", besloot de bondscoach vol trots.