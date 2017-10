Bosz geniet van start: "Maar de stemming kan zomaar omslaan"

13:55 – Peter Bosz is logischerwijs tevreden met zijn start bij Borissa Dortmund. De oefenmeester keek woensdag voor het eerst uitgebreider terug naar zijn uitstekende start in West-Duitsland. "Maar ik wil mezelf niet op de schouder kloppen, een stemming kan zomaar omslaan", bleef hij rustig.



Negentien punten uit de eerste zeven wedstrijden en een voorsprong van vijf punten op Bayern München: de Bundesliga is onder de indruk van de hand van Bosz. Zijn aanvallende speelstijl wordt veelal geroemd. "Als het goed gaat, dan is alles makkelijk. Belangrijk is echter dat je ook een team blijft, zodra het iets minder gaat", sprak Bosz.



De enige smetjes op de goede prestaties van Borussia, waren de nederlagen in de Champions League tegen Tottenham Hotspur en Real Madrid (beide 1-3) en het verlies van de Duitse Super Cup tegen Bayern München (5-4 na strafschoppen). Na de interlandperiode speelt BVB tegen RB Leipzig, APOEL Nicosia, Eintracht Frankfurt en Magdeburg voor de DFB-Pokal.