Ajaxvrouwen uitgeschakeld in CL na nederlaag in Brescia

22:54 – De Ajaxvrouwen zijn uitgeschakeld in de Champions League. Woensdagavond werd er in de zestiende finales met 2-0 verloren van Brescia. De heenwedstrijd op de Toekomst werd nog gewonnen, maar in eigen huis waren de Italianen toch te sterk.



Een week eerder boekten de Ajaxvrouwen een 1-0 overwinning. In Italië kwam de ploeg van trainer Benno Niho er echter nauwelijks aan te pas. Brescia kwam na 23 minuten op voorsprong in het Stadio Mario Rigamonti. Katarzyna Daleszczyk opende de score voor de thuisploeg.



Ook in de tweede helft was Brescia de sterkste partij. Het leek lange tijd bij 1-0 te gaan blijven, maar zeven minuten voor tijd kwam toch de genadeklap voor Ajax. Verdedigster Monica Mendes tekende voor de 2-0 waardoor de Amsterdammers zijn uitgeschakeld in de Champions League.