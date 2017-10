Hoek-doelman De Jonghe: "Dit maak je nooit meer mee"

23:07 – HSV Hoek reisde woensdag tweehonderd kilometer om de penaltyserie tegen FC Lisse over te doen. Spijt zullen ze daar allerminst van hebben, want de club won met 5-6 en stelde zo een plekje in de tweede ronde van de KNVB Beker veilig. Doelman Jordi De Jonghe stopte de zevende penalty van Lisse.



"Het was een rare situatie, zowel voor ons als voor Lisse. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik denk ook niet dat ik het nog een keer zal meemaken", blikt De Jonghe tegenover FOX Sports terug op de unieke en veelbesproken penaltyserie. "We hebben er het beste van geprobeerd te maken. Het is niet iets waar je je als keeper echt op kunt voorbereiden, het is meer op gevoel en soms op geluk."



Reguillo Vandepitte schoot vervolgens de beslissende strafschop voor Hoek binnen. "Het is wel heel zuur voor Lisse", doelt de matchwinnaar op het feit dat Lisse op 20 september nog aan het langste eind trok. "Maar dit is een besluit van de KNVB en dat moeten we sportief oppakken. Ik moet morgen weer werken, maar we gaan er zeker nog een feestje van maken." HSV Hoek neemt het in de tweede ronde van de beker op tegen Heracles Almelo.