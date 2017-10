Arsenal weet Chambers langer aan zich te binden

8:11 – Arsenal ziet veel toekomst in Calum Chambers en heeft de samenwerking met de 22-jarige verdediger daarom verlengd. De international van Engeland heeft in het Emirates Stadium bijgetekend tot de zomer van 2021, zo melden The Gunners via de officiële kanalen.



Chambers vierde op 28 augustus 2012 op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Southampton. Nadat hij op indrukwekkende wijze doorbrak in het St. Mary's-stadion, werd de verdediger in de zomer van 2014 voor een slordige 20 miljoen euro overgenomen door Arsenal. In dienst van de Noord-Londense topclub kwam hij, inclusief een verhuurdperiode bij Middlesbrough in het afgelopen seizoen, tot zestig officiële optredens.



In september 2014, vlak na zijn transfer naar Arsenal, debuteerde Chambers in de interland tegen Noorwegen al bij de Engelse nationale ploeg. Dat deed hij gek genoeg al voordat hij voor Jong Engeland uitkwam. De teller bij de hoofdmacht van Engeland staat tot dusver op drie.