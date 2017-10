Overmars voorlopig niet naar Arsenal: "Is niet aan de orde"

15:46 – Marc Overmars wordt voorlopig niet de nieuwe technisch directeur van Arsenal. Er waren geruchten dat de Ajax-bestuurder naar Londen zou verkassen om naar 'TD' te worden. "Maar dat is niet aan de orde", laat manager Arsène Wenger weten.



In de persconferentie in aanloop naar het duel van Watford ging de Fransman in op de geruchten rondom Overmars. "Hij is op dit moment directeur spelersbeleid van Ajax. We hebben nog altijd contact met elkaar, maar op dit moment keert hij niet terug." Het huidige aan- en verkoopbeleid van Arsenal is nog altijd in handen van Wenger.



In Amsterdam heeft Overmars overigens ook een flinke vinger in de pap. Vorige week werd bekend dat hij de nieuwe voorzitter van het technisch hart is, als opvolger van Edwin van der Sar. Bovendien heeft hij nog een contract tot 2020 bij Ajax. Een overgang naar Arsenal lijkt voorlopig dus niet aan de orde.