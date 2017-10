Heycknes: "Robben in een adem noemen met Cruijff en Gullit"

15:48 – Nu Arjen Robben gestopt is bij het Nederlands elftal, kan hij zich vol richten op zijn club Bayern München. Dat zal ook hard nodig zijn, want door een niet al te beste competitiestart is de achterstand op Borussia Dortmund na zeven wedstrijden al vijf punten.



"We staan vijf punten achter op Dortmund, dat gat mag zeker niet groter worden", vertelt de vleugelaanvaller tegenover het clubmedium. "We moeten een goede serie neerzetten en die achterstand wegwerken. Dat kunnen wij. De spelers moeten het doen op het veld."



Dat gaan ze wel doen onder leiding van een nieuwe trainer Jupp Heycknes. "Toen ik in Nederland was, werd er in de Duitse pers druk gespeculeerd over onze nieuwe trainer. Heynckes werd daarbij helemaal niet genoemd. Ook voor mij kwam dit als een grote, maar positieve verrassing. Ik ben blij dat hij er weer is. Hopelijk gaan we wederom een mooie tijd met elkaar beleven."



Heycknes is zelf zeer te spreken over Robben. "Hij kan nog wel een tijdje op hoog niveau spelen. Zo'n gemotiveerde professional als Robben zie je niet vaak meer. Hij heeft veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Je kan hem in één adem noemen met Johan Cruijff, Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard.''