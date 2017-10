Dost niet weg in de winter: "Ik wil hier kampioen worden"

17:24 – Bas Dost werd tijdens de eerste Champions League-wedstrijden van het seizoen weliswaar niet als basisspeler gebruikt door Jorge Jesus, maar de spits doet het uitstekend bij Sporting Lissabon. Zo uitstekend dat Everton interesse in hem zou hebben.



De aanvaller denkt er niet aan om midden in het seizoen te vertrekken uit Portugal. "Ik ga sowieso niet weg in de winterstop. Ik zit helemaal niet te wachten op een winterse transfer", vertelt hij tegenover Het Algemeen Dagblad. "Ik heb het bij Sporting uitstekend naar mijn zin en wil hier kampioen worden."



In de zomer van 2016 kwam Dost voor elf miljoen euro over van VfL Wolfsburg. In iets meer dan een jaar tijd heeft zich meer dan bewezen met een geweldig doelpuntengemiddelde. Hij speelde tot dusver 53 officiële wedstrijden en scoorde daarin 41 keer. Daarnaast bereidde hij nog eens zeven doelpunten voor. Sporting zou dan ook zestig miljoen euro willen hebben.