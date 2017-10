Berghuis: "Zo slecht gaat het niet dit seizoen"

20:15 – Feyenoord heeft zaterdag tegen PEC Zwolle in De Kuip iets goed te maken. De Rotterdammers verloren hun laatste thuisduel van NAC Breda. Ondertussen won de landskampioen op bezoek bij AZ en heeft Feyenoord een goede houvast, meent Steven Berghuis.



Op de ranglijst staat Feyenoord tweede, met drie punten achter koploper PSV. "Zo slecht gaat het niet dit seizoen", aldus Berghuis tegen FOX Sports. "Ik denk dat 'AZ' weer een mooie stap vooruit is en we daarmee verder moeten."



Tegen AZ speelde Jean-Paul Boëtius in de spits. Het was een noodgreep van Giovanni van Bronckhorst, omdat Nicolai Jörgensen geblesseerd was en Michiel Kramer niet voldeed. Jörgensen is op de weg terug en wordt zaterdag in de wedstrijdselectie verwacht.



"De spitspositie is niet mijn voorkeurspositie", aldus Boëtisu. "Dat weten ze hier, en is ook geen geheim. Als ik er moet spelen, sta ik er en probeer ik dat zo goed mogelijk in te vullen. Als Nicolai weer fit is, moet ik weer vechten op de linksbuitenpositie."