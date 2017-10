Touré: "Als racisme voorkomt op WK, wordt het grote puinhoop"

23:10 – Yaya Touré dringt bij de FIFA en Rusland aan tot actie tegen racisme op het WK van komende zomer. Racisme is in het land van de organisator een groot probleem, maar Touré hoopt dat Rusland gaat verrassen.



De Ivoriaan wil graag helpen bij de strijd tegen racisme. "Maar ik wil niet alleen praten. Ik wil actie. Dat is belangrijk voor de toekomst van het voetbal", zegt Touré in een video Fare Network, een organisatie die strijdt tegen ongelijkheid in het voetbal. "Als racisme zich voordoet, wordt het een grote puinhoop. We moeten hoop hebben en positief blijven. Iedereen praat over Rusland, maar ik hoop dat zij ons verrassen."



Touré is zelf ook slachtoffer geweest van racisme. "Wat wij willen is de idioten stoppen, die zich hieraan schuldig maken. Omdat ik het zelf mee heb gemaakt, wil ik mensen helpen die minder in staat zijn om zich hier tegen te wapenen."