Televizier Gala: EK-winst Oranje-vrouwen TV-moment van het jaar

0:01 – De EK-winst van het Nederlands dameselftal is gekozen tot hét tv-moment van het jaar. Dat werd donderdagavond op het Televizier-Ring Gala bekendgemaakt. De Oranje-vrouwen werden afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen.



Een lijst met tien mooiste tv-momenten werd uitgerold op het gala. De vrouwen hielden onder andere Tom Dumoulin, die de Giro won, achter zich. Evenals het tv-moment met Koning Willem-Alexander, die vanwege zijn vijftigste verjaardag een interview had met Wilfried de Jong.



De tien mooiste tv-momenten

1. Het Nederlands dameselftal wordt Europees Kampioen voetbal

2. Willem-Alexander die 50 wordt en met Wilfried de Jong praat

3. Netherlands second uit Zondag met Lubach

4. Zomergasten met Eberhard van der Laan

5. Tom Dumoulin wint Giro

6. Floortje terug naar Syrië

7. Jan Terlouw die voor een touwtje uit de brievenbus pleit

8. Emma wil leven (documentaire over anorexia0

9. Lucky TV waarin Trump en Hilary 'I've had the time of my life' zingen

10. Het afscheid van Helga van Leur