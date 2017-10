United treft Liverpool: "Wedstrijd op eenzame hoogte"

8:24 – De nieuwe Premier League-speelronde wordt zaterdagmiddag afgetrapt met de kraker tussen Liverpool en Manchester United. De derby is één van de fraaiste affiches van het Engelse voetbal, weet ook Juan Mata.



De Spanjaard speelde in dienst van Chelsea vele Londense derby's, maar stelt dat de derby tussen Liverpool en United van een ander kaliber is. "Deze wedstrijd staat om eenzame hoogte", zegt Mata tegen Sky Sports. "Het is een speciale wedstrijd om te spelen. In het verleden zijn er vele mooie ontmoetingen geweest, waarin de passie en de strijd geweldig was. Het is voor ons een voorrecht om deze duels te mogen spelen."



United deelt momenteel de koppositie met Manchester City en zal dus met genoeg vertrouwen aantreden op Anfield Road. "Ik heb goede herinneringen aan wedstrijden tegen Liverpool", zegt Mata, die in maart 2015 een geweldige goal maakte in de uitwedstrijd (1-2) tegen Liverpool. "Als je voor United speelt en scoort op Anfield, dan weet je dat de mensen dat onthouden."