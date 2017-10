AZ presenteert seizoenscijfers: 10,5 miljoen nettowinst

16:07 – Goed nieuws voor AZ: de nettowinst over het seizoen 2016-17 bedraagt 10,5 miljoen euro. De Alkmaarders presenteerden vrijdagmiddag hun cijfers, waaruit bleek dat men een positief financieel resultaat kan overleggen. De transfers van Vincent Janssen en Markus Henriksen droegen bij aan een resultaat vergoedingssommen dat flink hoger was dan in het voorgaande seizoen.



"Naast de aankoop van het stadion zullen we de opbrengsten aanwenden in lijn met de visie van AZ", laat algemeen directeur Robert Eenhoorn middels een persbericht weten. "Denk daarbij aan toekomstige spelersaankopen, verdere investeringen in het AFAS Trainingscomplex en verbouwingen in het AFAS Stadion. Onze investeringen zijn gericht op duurzame verhoging van inkomsten, die weer ten goede kunnen komen aan het voetbal", spreekt de beleidsbepaler.



Met name de solvabiliteit (die van 32 naar 38 procent steeg) en het eigen vermogen (dat steeg van 12,5 naar 23,1 miljoen) sprongen er op positieve wijze uit.