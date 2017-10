VS-bondscoach Arena weg na mislukte WK-kwalificatie

17:18 – Enkele dagen nadat het land definitief naast een ticket voor het WK 2018 in Rusland greep, heeft Bruce Arena zijn ontslag ingediend als bondscoach van de Verenigde Staten. De 66-jarige volgde in november vorig jaar Jürgen Klinsmann op als bondscoach van Team USA. Arena had de VS van 1998 tot en met 2006 ook al onder zijn hoede gehad. In 2002 leidde hij het land naar de kwartfinales op het WK.



"Ik wist dat het een zware klus zou worden. Iedereen heeft de laatste elf maanden alles gegeven, maar het was niet genoeg. Onze missie is mislukt en daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid", aldus Arena vrijdag.



Door een nederlaag bij het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago (2-1, dinsdag) zakten de VS van de derde naar de vijfde plek in de Concacaf-zone. De top-drie aldaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vier speelt play-offs. Het WK 1986 was de laatste keer dat de VS ontbraken op een mondiale eindronde.