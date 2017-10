Fortuna Sittard wint derby bij MVV, ook zege voor NEC

21:56 – Fortuna Sittard blijft meedraaien in de bovenste regionen van de Jupiler League. De Limburgse club won vrijdag de derby bij MVV met 1-2 en handhaafde zich zodoende op de tweede plaats. Ook NEC, de nummer drie van het klassement, pakte drie punten. De Nijmegenaren vloerden in de eigen Goffert RKC Waalwijk met 2-0.



In De Geusselt in Maastricht moest Fortuna Sittard zich op visite bij MVV wel terug knokken van een achterstand. Jonathan Okita bracht de thuisclub in de elfde minuut aan de leiding. Slechts twee minuten later herstelde Lisandro Semedo het evenwicht namens de bezoekers. Semedo was vier minuten na rust de aangever bij de winnende goal van André Vidigal (1-2), al haalde hij het einde van de partij niet. De Portugees werd in de vierde minuut van de extra tijd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Desondanks gingen de punten wel mee naar Sittard.



Fortuna heeft nu negentien punten uit negen wedstrijden. De achterstand op koploper Jong Ajax bedraagt één punt, al spelen de Amsterdamse talenten komende maandag nog thuis tegen Almere City FC. NEC is met achttien punten de nummer drie van het klassement, na een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Sven Braken en Mohamed Rayhi maakten in de laatste drie minuten van de eerste helft het verschil voor de Nijmeegse degradant.



SC Cambuur kwam ook in haar vierde thuiswedstrijd van het seizoen niet tot winst. Na de nederlaag tegen Jong Ajax en gelijke spelen tegen FC Den Bosch en RKC verloor de Leeuwarder club ditmaal met 1-3 van FC Oss. Huseyin Dogan en Fatih Kamaçi bezorgden Oss al binnen acht minuten een 0-2 voorsprong. Daan Boerlage bracht Cambuur vlak na de doelwissel terug in de partij, maar een verliesbeurt kon de thuisploeg niet meer voorkomen. In de extra tijd werd het door toedoen van Fisayo Adarabioyo zelfs nog 1-3 voor Oss. Met negen punten uit negen duels staat Cambuur slechts vijftiende.



Ook FC Volendam is bezig aan een teleurstellend jaar. De Noord-Hollanders kwamen ook in hun negende wedstrijd niet tot winst. Deze keer waren ze met 1-0 de mindere van FC Eindhoven, door een tegentreffer van Elton Kabangu na een kwartier spelen. Met vier punten staat Volendam voorlaatste. Alleen Helmond Sport heeft minder punten (drie stuks), maar die club gaat maandag nog op bezoek bij Jong AZ.



Voor eigen publiek gaf FC Emmen Jong PSV met 3-1 klop. Cas Peters en Omran Haydary maakten het verschil voor de Drentse equipe, nadat Alexander Bannink en Sam Lammers ervoor hadden gezorgd dat het na zeventien minuten 1-1 stond. Dankzij een vroege goal van Sven Blummel was FC Den Bosch thuis met 1-0 de baas over Jong FC Utrecht, SC Telstar won met 3-0 van FC Dordrecht. Andrija Novakovich (penalty), Mohammed Osman en Toine van Huizen kwamen namens Telstar op het scoreformulier. Een rode kaart van Gerson Rodrigues in de 83ste minuut - de Luxemburgs international was acht minuten eerder ingevallen bij Telstar - had geen invloed op het resultaat.