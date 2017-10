Late tegentreffer nekt hekkensluiter Köln bij Stuttgart

23:06 – 1. FC Köln is ook na de achtste speelronde in het nieuwe Bundesliga-seizoen nog zonder overwinning. De Europa League-deelnemer ging vrijdag in de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart met 2-1 onderuit.



Köln leek de Mercedes Benz Arena in elk geval nog met een gelijkspel te gaan verlaten, maar Chadrac Akolo bezorgde de thuisclub met een goal in de vierde minuut van de extra tijd toch nog de winst. Anastasios Donis had Stuttgart in de 38ste minuut al op 1-0 gezet, Dominique Heintz maakte dertien minuten voor tijd gelijk namens Köln.



Met één punt uit acht wedstrijden is Köln de hekkensluiter in de Bundesliga. Stuttgart komt door de winst op tien punten en staat daarmee op de tiende positie.