Rangers ruim voorbij directe concurrent St. Johnstone

23:18 – Rangers FC heeft de uitwedstrijd tegen St. Johnstone, een directe concurrent in het klassement, met ruime cijfers gewonnen. De formatie uit Glasgow zegevierde vrijdag met 0-3 op het McDiarmid Park in Perth, de thuishaven van St. Johnstone.



Carlos Alberto Peña Rodríguez was met twee doelpunten de grote man bij Rangers. De Mexicaan scoorde in de 27ste en 78ste minuut de 0-1 en 0-2, telkens na voorbereidend werk van James Tavernier. Graeme Dorrans legde vier minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de eindscore vast op 0-3. St. Johnstone-speler Steven Anderson had in de 71ste minuut, bij een 0-1 stand, zijn tweede gele kaart gekregen.



Rangers FC heeft nu zeventien punten en staat daarmee derde in de Schotse competitie. Celtic en Aberdeen delen met ieder twintig punten de koppositie en hebben nog een duel tegoed. Celtic ontvangt zaterdag Dundee, Aberdeen gaat op dezelfde dag op visite bij Hibernian. St. Johnstone is met veertien punten de nummer vier.