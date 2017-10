FIFA wijst protest van Ghana tegen scheidsrechter af

13 oktober 2017 – De FIFA ziet geen reden om een onderzoek te starten naar het functioneren van scheidsrechter Daniel Bennett in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ghana en Oeganda van afgelopen zaterdag. De Ghanezen hadden bij de mondiale voetbalfederatie bezwaar gemaakt tegen een aantal beslissingen van de Zuid-Afrikaanse arbiter.



De ontmoeting tussen Ghana en Oeganda eindigde in 0-0. Volgens Ghana kwam dit doordat Bennett het land in de extra tijd een zuiver doelpunt zou hebben ontnomen. Eerder in de wedstrijd onthield de leidsman Ghana al ten onrechte een penalty, zo stelt althans de Ghanese voetbalbond. Daarom tekende het protest aan bij de FIFA, maar daar kreeg het nul op het rekest.



Omdat Egypte een dag na het duel tussen Ghana en Oeganda won van Congo gaat dat land sowieso naar het WK 2018 in Rusland, zelfs al hadden de Ghanezen drie punten gepakt tegen de Oegandezen.