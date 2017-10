Van Gaal komt Mourinho tegen: "Dat was zeker niet chique"

14:15 – Louis van Gaal is als analist aanwezig bij de Engelse kraker tussen Liverpool en Manchester United en kwam bij aankomst in Liverpool direct een oude bekende tegen. Op Anfield Road trof hij José Mourinho, die in 2016 het stokje van Van Gaal overnam. De kou tussen de tweede is nog niet volledig uit de lucht.



De omhelzing tussen de twee trainers was hartelijk. Mourinho nodigde de Nederlander zelfs uit om zijn gezicht bij de selectie te laten zien. "José is in principe ook een heel sympathieke man. Dat was hij al toen hij assistent was en ook als tegenstander. Hij laat zich alleen nog weleens gaan tegenover de media", zegt Van Gaal tegen Ziggo Sport.



Van Gaal neemt de manier waarop Mourinho in 2016 zijn baan overnam, nog wel kwalijk. De Portugees wal al akkoord met de club toen Van Gaal nog aan het roer stond. "De manier waarop zijn overgang naar Manchester vermoedelijk is gegaan waardoor ik de zak kreeg, was zeker niet chique."