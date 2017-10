Barcelona-coach Valverde: "Atlético is nog titelkandidaat"

14:42 – FC Barcelona won tot dusver alle competitiewedstrijden in dit seizoen, maar staat zaterdag voor een pittige klus. De koploper speelt namelijk de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid, dat volgens Barcelona-trainer Ernesto Valverde nog steeds titelkandidaat is.



De club uit Madrid staat momenteel vierde en is wisselvallig aan het nieuwe seizoen begonnen. "Atlético Madrid is een titelkandidaat", zegt Valverde in zijn preview op de site van Barcelona. "Het is geen prettige tegenstander. Het is moeilijk om tegen Atlético te scoren, omdat ze in de defensie sterk zijn. Als ze op voorsprong komen, kunnen ze het ons heel moeilijk maken. We zullen dus weinig kansen moeten weggeven."



Valverde kan in Madrid beschikken over Andrés Iniesta, die terug is na een blessure. Ook Lionel Messi is er uiteraard bij. De Argentijn loodste zijn land midweeks nog naar het WK. "Iedereen keek naar hem en hij maakte hij het waar. Hij is de beste van de wereld, dat laat hij elke dag zien."