Meunier helpt PSG in spectaculaire slotfase langs Dijon

18:52 – In een spectaculaire slotfase heeft Paris Saint-Germain puntenverlies voorkomen. De koploper in de Ligue 1 zag zaterdag in de uitwedstrijd tegen Dijon FCO de thuisclub vlak voor tijd langszij komen, maar door een treffer van Thomas Meunier in de extra tijd won het alsnog: 1-2.



Meunier ontpopte zich zodoende tot de absolute uitblinker bij Paris Saint-Germain. De Belg had de bezoekers in de zeventigste minuut in de rebound ook al op 0-1 gezet. Door de gelijkmaker van Benjamin Jeannot in de 87ste minuut (een weergaloze volley van dertig meter) leek Paris SG puntenverlies te gaan lijden in het Stade Gaston-Gérard van Dijon, maar dankzij een nieuwe treffer van Meunier gingen de punten alsnog mee naar Parijs. Ditmaal scoorde hij na een voorzet vanaf links van Kylian Mbappé.



De overwinning brengt Paris Saint-Germain op 25 punten uit negen wedstrijden, waarmee het stevig aan kop gaat in de Franse competitie. De voorsprong op nummer twee AS Monaco bedraagt zes punten. De titelverdediger ging vrijdag in de topper bij Olympique Lyon met 3-2 onderuit.