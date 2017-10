Leipzig bezorgt Bosz en Dortmund eerste nederlaag

20:28 – Peter Bosz heeft zijn eerste Bundesliga-nederlaag als coach van Borussia Dortmund geleden. De koploper ging zaterdag voor eigen publiek in de topper tegen RB Leipzig met 2-3 ten onder. Voor Dortmund is dit de eerste thuisnederlaag in de Duitse competitie sinds 41 wedstrijden.



De partij op het Signal Iduna Park begon nochtans goed voor Dortmund. Al in de vierde minuut kwamen de manschappen van Bosz met 1-0 voor. Pierre-Emerick Aubameyang was daarvoor verantwoordelijk. Binnen 22 minuten zorgde Leipzig echter voor een ommekeer. Marcel Sabitzer herstelde in de tiende minuut het evenwicht. Hij was het eindstadion na een vrije trap van Kevin Kampl. Een kwartier later counterde Leipzig via Yussuf Poulsen naar de 1-2.



Vlak na rust werd het nog erger voor Dortmund. Sokratis Papastathopoulos legde Jean-Kevin Augustin neer in het strafschopgebied. Daarmee veroorzaakte de Griek niet alleen een penalty, hij ontving ook een directe rode kaart. Slachtoffer Augustin zette zichzelf achter de bal en faalde niet: 1-3 voor Leipzig.



In de 56ste minuut kwam ook Leipzig met tien man te staan, nadat Stefan Ilsanker zijn tweede gele kaart had gekregen. Met tien tegen tien kwam Dortmund vrij snel terug tot 2-3. In de 64ste minuut schoot Aubameyang binnen uit een penalty. Daarna nam de druk van Dortmund op het doel van Leipzig toe. Het kreeg meerdere kansen om te scoren, maar de bezoekers hielden stand.



Ondanks het verlies blijft Dortmund de koploper in Duitsland. Na acht speeldagen heeft het negentien punten, twee meer dan nummer twee Bayern München. Leipzig heeft nu zestien punten en neemt daarmee plek drie over van 1899 Hoffenheim (vijftien punten). Bayern won eerder op de dag met 5-0 van SC Freiburg, Hoffenheim speelde gelijk tegen FC Augsburg (2-2).