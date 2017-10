Ajax neemt in tweede helft afstand van Sparta

20:29 – In eigen huis tegen Sparta heeft Ajax gedaan wat het te doen stond: drie punten pakken. Na een slordige en ondermaatse eerste helft, wist het elftal van Marcel Keizer - aan de hand van Hakim Ziyech - in de tweede helft wel te overtuigen: 4-0.



Sparta, dat 28 jaar geleden voor het laatst won in Amsterdam, leek met die statistiek in het achterhoofd weinig vertrouwen te hebben in een goed resultaat. In het eerste halfuur hield het nog goed stand en creëerde Ajax weinig. Deroy Duarte kreeg via de hak zelfs een uitstekende kans om de score te openen, maar Joel Veltman zat er oplettend tussen. Alleen een eigen doelpunt van Ryan Sanusi bepaalde het minimale verschil met rust (1-0).



Toch liet het elftal van Alex Pastoor de koppen na rust een beetje hangen, zeker toen David Neres na een uur spelen de 2-0 maakte op aangeven van Klaas-Jan Huntelaar. De spits was op zijn beurt ongelukkig in zijn 80ste wedstrijd voor Ajax. Terwijl hij kon toeslaan na een slim hakje van David Neres, miste hij even later ook nog oog in oog met doelman Roy Kortsmit. Neres was juist wel effectief. Net als tegen Heerenveen tekende hij voor twee Ajax-goals: 3-0.



Waar Hakim Ziyech met een pegel al eerder dicht bij een treffer was, schoot hij een kwartier voor tijd alsnog raak (4-0). Dat leek via de rug van ploeggenoot Amin Younes te gaan, maar de goal kwam op zijn naam. Ziyech nam Ajax tegen Sparta zichtbaar op sleeptouw en fungeerde telkens als spelverdeler met slimme passes en technische hoogstandjes.



In de absolute slotfase sleepte Younes er nog een penalty uit, na een overtreding van Sanusi – die dus een ongelukkige avond beleefde in Amsterdam. Invaller Kasper Dolberg kon vertrouwen tanken, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Kortsmit. Het bleef dus bij 4-0. Een overtuigende zege van Ajax, dat echter pas na rust echt op gang kwam.