Arsenal verder achterop door late tegengoal Cleverley

20:35 – Arsenal hoeft voorlopig niet te denken aan het veroveren van de eerste landstitel sinds 2004. De Londense club verloor zaterdag de uitwedstrijd tegen Watford FC met 2-1. Tom Cleverley voltrok in de extra tijd het vonnis over de equipe van manager Arsene Wenger.



Door het verlies blijft Arsenal op dertien punten steken. Na acht speeldagen heeft het al negen punten achterstand op koploper Manchester City, dat eerder op de dag doelpuntrijk won van Stoke City (7-2). Arsenal staat samen met Chelsea, Burnley en Liverpool op de vijfde plaats. Watford is met vijftien punten de nieuwe nummer vier van Engeland. Chelsea verloor eerder op de dag met 2-1 bij hekkensluiter Crystal Palace, Liverpool speelde 0-0 in de topper tegen Manchester United en Burnley kwam tegen West Ham United niet verder dan 1-1.



Bij de pauze stond Arsenal nog met 0-1 voor op Vicarage Road in Watford. Per Mertesacker kopte de Londenaren in de 39ste minuut uit een hoekschop op 0-1. Die stand was een correcte afspiegeling van de verhoudingen op het veld. In de laatste twintig minuten ging het echter nog helemaal mis voor Arsenal.



In de 71ste minuut kreeg de thuisclub een strafschop toegekend na een overtreding van Hector Bellerin op Richarlison. Troy Deeney meldde zich bij de stip en faalde niet: 1-1. Deeney was acht minuten eerder ingevallen bij Watford en met hem in de gelederen ging het beter lopen bij de thuisclub. Dat resulteerde in de extra tijd zelfs in de winst voor Watford. Met een schot in het dak van het doel legde Tom Cleverley de eindstand vast op 2-1.



Daryl Janmaat bleef de hele wedstrijd op de bank bij Watford FC.