Buitenland: Benfica bekert verder, Charleroi morst

14 oktober 2017 – Na Sporting Clube de Portugal en FC Porto heeft ook Benfica de vierde ronde (laatste 32) van de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi van Portugal, bereikt. De titelverdediger won zaterdag in de derde ronde nipt bij derdeklasser SC Olhanense. Door een goal van Gabriel Barbosa in de vierde minuut werd het 0-1.



Porto rekende vrijdag af met vierdeklasser Lusitano Évora. Het werd 0-6 voor de Draken. Sporting was een dag daarvoor met 2-4 te sterk voor Oleiros, dat op het derde niveau in Portugal uitkomt.



België

In België kwam Charleroi, de nummer twee van het klassement, niet tot winst in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. Amara Baby zette de Walen twee keer op voorsprong, maar de bezoekers kwamen telkens langszij (2-2). Charleroi heeft 21 punten, drie stuks minder dan koploper Club Brugge. Dat team gaat zondag nog op visite bij hekkensluiter Oostende.KAA Gent steeg naar de elfde plaats. De ploeg van trainer Yves Vanderhaeghe, die onlangs werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck, versloeg voor eigen publiek Waasland-Beveren met 2-0. Samuel Kalu was met twee doelpunten in de tweede helft het Gentse goudhaantje.