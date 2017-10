Pastoor: "We hebben gevoetbald waar we konden"

14 oktober 2017 – Alex Pastoor, de trainer van Sparta Rotterdam, heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de nederlaag van zijn club in de uitwedstrijd tegen Ajax. De Kasteelheren verloren zaterdag met 4-0 in de Johan Cruijff Arena.



"Als je analyseert hoe de goals tot stand komen en hoe we ons gemanifesteerd hebben, dan is het wel iets dat ons als technische staf aanspreekt", aldus Pastoor bij RTV Rijnmond. Hij vond Sparta achterin goed staan. "We hebben gevoetbald waar we konden en dat leverde op een gegeven moment ook kansen op." Deze liet Sparta echter onbenut.



Pastoor is tevreden over de tactiek die hij hanteerde, een soort 4-4-2-formatie. "De middenvelders vonden elkaar vrij aardig. Als je op die manier aan voetballen toe komt, in de Arena, dan is het iets waarop je verder wil bouwen", besluit hij.