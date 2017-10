El Ahmadi: "Vorig seizoen scoorden we dan vaak wel"

10:16 – Feyenoord verspeelde zaterdagavond tegen PEC Zwolle belangrijke punten. De Rotterdammers kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en zagen daardoor Ajax de tweede plek overnemen. Karim El Ahmadi stelt dat het een duel was dat vorig seizoen wel drie punten had opgeleverd.



De kansen waren er wel voor Feyenoord, maar de bal wilde er niet in. "In de eerste helft lag het tempo laag. PEC speelde met elf spelers achter de bal en het was moeilijk om er doorheen te komen", verklaart El Ahmadi tegenover FOX Sports. "Maar zulke wedstrijden heb je er altijd tussen zitten. Vaak scoor je dan in de tweede helft nog wel een keer. Dat gebeurde nu niet."



"De eerste helft komen we er moeilijk doorheen en dat moet beter", beseft El Ahmadi zich. "Zulke wedstrijden hadden we vorig jaar ook, maar dan scoorden we er nog twee of drie in de tweede helft. Thuis moet je gewoon winnen van Zwolle." Voor Feyenoord komen er twee belangrijke duels aan: de Champions League-ontmoeting met Shaktar Donetsk en de Klassieker tegen Ajax. "Het was belangrijk geweest om nu drie punten te pakken. Nu gaan we ons richten op Shaktar en daarna denken we pas aan volgende week zondag."