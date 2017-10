Simeone looft Messi na gelijkspel tegen FC Barcelona

11:54 – Diego Simeone speelde zaterdagdavond met Atlético Madrid gelijk tegen FC Barcelona (1-1). Dankzij een doelpunt van Luis Suárez acht minuten voor tijd hielden de Catalanen nog een punt over aan de ontmoeting. Volgens de Atlético-trainer was Lionel Messi echter de belangrijkste speler op het veld.



Atlético Madrid en FC Barcelona slaagden er in om het publiek goed te vermaken. "Het was een avond waarop ik heel goed voetbal heb gezien. En hoe Messi speelde was helemaal indrukwekkend, dat maakte het extra speciaal. Elke keer als hij de bal had, gebeurde er ook daadwerkelijk iets.", is Simeone na afloop tijdens de persconferentie complimenteus over de tegenstander. Aan de kant van Atlético noemde de trainer Antoine Griezmann als uitblinker. "Hij speelde zijn beste thuiswedstrijd van dit seizoen."



Simeone vond Atlético met name in de eerste helft goed voor de dag komen. "Toen speelden we het spel wat we willen spelen. We scoorden en kregen daarnaast ook nog enkele goede kansen. Barcelona creëerde toen niet heel veel. In de tweede helft speelde Barcelona veel meer zoals we van ze gewend zijn. We slaagden er toen niet meer in om vaak te counteren", verklaart hij.