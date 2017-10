De Graafschap niet verder dan remise tegen Go Ahead

14:44 – De derby tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles is zondagmiddag geïndigd in een 1-1 gelijkspel. Daardoor ziet de ploeg uit Doetinchem de achterstand op de top vijf in de Jupiler League verder oplopen. Ook Go Ahead schiet weinig op met een punt.



Go Ahead Eagles kwam kort voor rust op voorsprong op De Vijverberg. Het was Pieter Langedijk die de score opende voor de bezoekers. De gelijkmaker viel na een uur spelen. Op aangeven van Jordy Tutuarima was het Sjoerd Ars die de 1-1 binnen kon koppen. Beide ploegen kregen nog wel kansen, maar gescoord werd er verder niet meer.



Zowel De Graafschap als Go Ahead Eagles kan weinig met het gelijkspel. Na negen duels in de Jupiler League bezet De Graafschap de zesde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Jong Ajax bedraagt zes punten. Go Ahead is met elf punten de huidige nummer elf.