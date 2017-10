FC Groningen en AZ delen de punten na vermakelijk treffen

16:25 – De spannende wedstrijd tussen middenmoters FC Groningen en AZ is onbeslist geëindigd. AZ was in de eerste helft duidelijk de betere ploeg en kwam op slag van rust verdiend op voorsprong na een doelpunt van uitblinker Alireza Jahanbakhsh. De thuisploeg wist zich in de tweede helft echter te herpakken en kwam op gelijke hoogte na een penalty van Mimoun Mahi. Beide ploegen schieten niet al te veel op met de 1-1 uitslag: AZ laat na om aansluiting te vinden met de Eredivisie-subtop en FC Groningen moet nog steeds met een schuin oog naar beneden kijken.



AZ begon het meest scherp aan de wedstrijd en had na vijf minuten al op voorsprong moeten komen. Guus Til bleek oog in oog met Sergio Padt echter niet koelbloedig genoeg. De doelman van FC Groningen hield zijn ploeg in het vervolg van de eerste helft op de been door schoten van Til, Wout Weghorst en een kopbal van Joris van Overeem te keren.





FC Groningen kon hier niet meer tegenover stellen dan een schuiver van Ritsu Doan, maar leek met een gelijke stand de rust te halen. Padt moest in de blessuretijd van de eerste helft echter alsnog capituleren na een verrassende uithaal van Jahanbakhsh: 0-1.



De thuisploeg wist de achterstand echter vrijwel meteen weg te werken. Juninho Bacuna leek direct na rust de 1-1 binnen te koppen, maar zag Marco Bizot uitpakken met een knappe redding. Even later was de AZ-doelman wel geklopt: Doan versierde een penalty en Mahi schoot deze via de vingertoppen van Bizot tegen de touwen.





Na deze gelijkmaker kreeg FC Groningen de geest en kwam Mahi tweemaal in kansrijke positie. Eerst verzuimde hij breed te leggen op Oussama Idrissi en even later trof hij de vuisten van Bizot, die ook een prima redding in huis had na een afstandspegel van Ajdin Hrustic. AZ herpakte zich in de slotfase en werd vaak dreigend, maar doelpunten vielen er niet meer.