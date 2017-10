PSV worstelt maar komt boven op bezoek bij VVV-Venlo

16:27 – PSV heeft het traditioneel makkelijk in Venlo tegen VVV, maar een overwinning vertelt niet altijd het hele verhaal. De ploeg van Philip Cocu had ongelooflijk veel moeite tegen de Limburgers, maar wist in de tweede helft wel een achterstand om te buigen: 2-5. Hierdoor stijgt het gat met nummers twee Feyenoord en Ajax naar vijf punten, terwijl de Eindhovenaren weten dat hun concurrenten elkaar volgende week tegenkomen.



De eerste helft was bijzonder vermakelijk. VVV verscheen agressief aan de aftrap en kwam al vroeg in de buurt van een treffer na een gevaarlijke vrije trap van Clint Leemans. De bezoekers stichtten ook gevaar uit een vrije bal, maar Locadia schoot de bal snoeihard net over. Hierna nam PSV het initiatief over, maar stuitte het regelmatig op doelman Lars Unnerstall, die Pereiro en Locadia van scoren afhield.





Het was Locadia die uiteindelijk wel de ban wist te breken. Net na een forse kans voor Vito van Crooy brak PSV razendsnel uit. Locadia en De Jong combineerden er lustig op los en het was de eerstgenoemde die de bal eindelijk wél achter de Duitse doelman van VVV wist te krijgen. De voorsprong hield PSV nog geen kwartier vast, aangezien Isimat voor de derde keer dit seizoen op oliedomme wijze een penalty weggaf. Leemans faalde oog in oog met Zoet niet en zorgde voor een gelijke stand in de rust.



In de tweede helft maakte de pas achttienjarige Mauro Junior voor het eerst zijn opwachting in het eerste van PSV. Met de piepjonge Braziliaan op het veld kwam de ploeg razendsnel op achterstand. Een snelle counter werd binnengewerkt door Torino Hunte. Na tien minuten druk zetten was er echter weer een gelijke stand op het scorebord, na een knap doelpunt van Gaston Pereiro. Daarna nam PSV het initiatief definitief over, niet zonder hulp van arbiter Danny Makkelie.





Eerst gaf de leidsman een controversiële rode kaart aan Promes, die nog geen vijf minuten eerder was ingevallen en een harde, maar niet al te zware tackle inzette op Arias. Weer even later schatte Makkelie een situatie verkeerd in en kende hij PSV een corner toe, die leidde tot de 2-3 van Daniel Schwaab. Hierna was het verzet van VVV gebroken en Mauro Junior kon via een rebound zijn debuut opleuken met een treffer.



In de slotfase zocht PSV nog verder naar de vijfde goal, die kwam via Pereiro. Het leeggestreden VVV klungelde achterin en de Uruguayaan kopte de bal een leeg doel in. De uitslag had nog hoger kunnen uitvallen, maar Unnerstall greep wel goed in op een poging van Luuk de Jong en Jurgen Locadia. Hierna vond Makkelie het wel goed geweest en floot hij voor het einde van een wat geflatteerde, maar zeer welkome zege voor de Eindhovenaren: 2-5.