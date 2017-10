VVV maakt excuses voor oerwoudgeluiden van fans

20:12 – De wedstrijd tussen VVV-Venlo en PSV werd zondagmiddag ontsierd door vervelende gebeurtenissen. Na afloop van het duel misdroegen enkele supporters van de thuisclub zich door oerwoudgeluiden te maken richting de spelers van de koploper.



Toen de spelers van PSV na de 2-5 zege het veld verlieten, werd onder meer Joshua Brenet racistisch bejegend door supporters. Ook werd er gescholden. Het ging naar verluidt op een groep van zo'n tien personen. De verdediger reageerde boos op het wangedrag van de fans en werd in bedwang gehouden door enkele medespelers.



VVV is uiteraard ontstemd door de gebeurtenissen na de wedstrijd. Een woordvoerder van PSV heeft laten weten dat de Limburgers excuses hebben gemaakt aan PSV. "VVV heeft contact met ons opgenomen", laat de woordvoerder weten. "De club heeft excuses gemaakt voor het gedrag van de fans."



In een statement laat de club weten dat het woedend is. "Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club. We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen en passende maatregelen tegen hen te treffen", aldus algemeen directeur Marco Bogers.