Fenerbahçe pakt de draad weer op, Janssen valt in

20:33 – Fenerbahçe is bezig aan een moeizaam seizoen in de Süper Lig, maar kan dit weekend een succesje vieren. De topclub uit Istanbul was op eigen terrein met 3-1 te sterk voor Yeni Malatyaspor.



Dat had de ploeg met name te danken aan een uitstekende start van de wedstrijd. Al na een halfuur stond het 3-0 voor de thuisploeg. Ozan Tufan maakte na vier minuten de 1-0, Giuliano haalde amper twee minuten later de trekker over voor de tweede goal. Hasan-Ali Kaldirim maakte het feestje compleet door na 28 minuten de 3-0 te maken. Mustafa Altintas nam in de tweede helft uiteindelijk de eretreffer voor zijn rekening.



Vincent Janssen begon op de bank bij de thuisclub en viel twintig minuten voor tijd in. Na acht duels bedraagt de achterstand van Fenerbahçe op koploper Galatasaray al acht punten.